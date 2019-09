Calcio Promozione: il campionato di Sant'Ermete, Pietracuta e Bellaria Igea Marina inizia con un pari

Sport

Rimini

| 18:43 - 01 Settembre 2019

Giocatori del Sant'Ermete (In gallery Facondini del Bellaria).

CERVIA - SANT'ERMETE 1-1



CERVIA: Braggion, Panfili (68' Merli), Brando (86' Valentini), Guerra, Severi, Ceccarelli; Braschi (57' Calandra), Godoli; Zanigni (68' Fantini F.), Alberani, Candoli (57' Lazzerini).

In panchina: Giannini, Kalac, Romagnoli, Corzani. All. Malandri.

SANT'ERMETE: Rossi, Bellanti, Depaoli (59' Cupioli), Ciccarelli (92' Bonifazi), Fini, Castiglioni; Gacovicaj, Contadini (68' Pacaj); Molari (82' Galassi), Vukaj, Mancini.

In panchina: Vandi, Belloni, Fuchi, Censi. All. Pazzini.



ARBITRO: Mineo di Forlì (Assistenti: Hounga e Njieukam di Cesena).

RETI: 2' Alberani (C), 4' Vukaj (S).

NOTE: ammoniti Godoli, Brando; Depaoli, Ciccarelli, Molari. Angoli: 3-4.

CRONACA: botta e risposta nei primi minuti tra Cervia e Sant'Ermete, con i locali che passano in vantaggio al 2' grazie a una pregevole combinazione tra Godoli e Alberani. Al 4' contropiede dei "Verdi" finalizzato da Vukaj. Al 30' Braggion alza sopra la traversa un potente tiro da fuori area di Mancini. Nella ripresa il Cervia prova a fare sua la posta piena, ma non capitalizza un paio di occasioni favorevoli.



GAMBETTOLA - PIETRACUTA 1-1



GAMBETTOLA: Morelli, Lelli, Rigoni, Limouni, Giunchi, Corbara; Berardi, Brigliadori, Mordenti, Braccini, Tramonti.

In panchina: Pracucci, Alessandri, Zamagna, Merloni, Figliuzzi, Barducci, Molari, Foschi.

PIETRACUTA: Leardini, Masini, Santi, Golinucci, Lessi, Moretti; Mularoni, Fabbri Fr., Fratti, Tomassini, Evaristi.

In panchina: Balducci, Fabbri Fe., Pavani, Bartolani, Tosi, Fabbri D., Bruma, Satalino, Della Rosa. All. Fregnani.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Assistenti: Mazzotti e Pasciuta di Ravenna).

RETI: 35' Corbara aut. (G), 90' Fabbri aut. (P).

NOTE: ammoniti Giunchi, Berardi, Tramonti.

CRONACA: partita gradevole e ben giocata da entrambe le compagini nonostante il grande caldo. Pareggio giusto deciso da due autoreti.



BELLARIA IGEA MARINA - FAENZA 2-2



BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Minacapilli, Alvisi, Paganelli, Zanotti, Pruccoli; Bellavista (85' Perazzini), Galassi; Marchini (61' Caporali), Zanni (74' Aruci), Facondini (61' Vivio).

In panchina: Mignani, Pasolini, Grossi, Tebaldi, Ceccarelli. All. Fusi.

FAENZA: Tassinari, Albonetti, Ragazzini (60' Lanzoni F.), Gabrielli, Selleri (91' Franceschini), Spada; Bertoni (73' Errani), Missiroli; Cisterni (73' Salazar), Lanzoni G. (60' Lanzoni P.), Chiarini.

In panchina: Ravagli, Venturelli, Rosselli, Galatanu. All. Moregola.



ARBITRO: Giannini Sanguettoli di Bologna (Assistenti: Gallo di Imola e Corbelli di Rimini).

RETI: 18' Zanotti aut. (B), 25' Selleri (F), 43' e 57' Facondini (B).

NOTE: ammoniti Chiarini e Ragazzini. Angoli: 5-3.

CRONACA: buon esordio del Bellaria Igea Marina, che porta a casa un punto al termine di una partita vivace e ben giocata da entrambe le compagini.

GATTEO - VIS MISANO 3-0



GATTEO: Castagnoli, Bucci, Bertozzi, Gobbi (79' Consalvo), Rodrguez, Pouye; Comuniello (83' Mercuri N.), Fiori (88' Lasagni); Ndiaye (60' Intili), Camillini, Fancellu (63' Niang).

In panchina: Platia, Giunchi, Pepe, Fabbri. All. Giorgini.

VIS MISANO: Sacchi, Fabris, Imola (85' Tonini), Mercuri (66' Antonietti), Lepri, Politi; Pari (32' Lunadei), Boldrini (46' Stella), Urbinati, Serafini, Savioli (52' Muccioli).

In panchina: Belletti, Mussoni, Sanchez, Baravelli. All. Bucci.



ARBITRO: El Baroudi di Faenza (Assistenti: Merloni di Ravenna e Marzocchi di Bologna).

RETI: 6' Camillini, 26' Fancellu, 93' Comuniello.



FOSSO GHIAIA - NOVAFELTRIA 1-2



FOSSO GHIAIA: Menghi, Melchionda, Burioli (52' Gennari), Bertilotti, Giovanardi (82' Castellani), Panzavolta; Fabbri, Babbi (46' Pirazzoli); Trovato, Venturi (63' Molducci), Benini.

In panchina: Baldrati, Garavini, Sansavini. All. Gentili.

NOVAFELTRIA: Batani, Gori P., Cappella A. (82' Ceccaroni), Rinaldi (75' Valentini), Radi; Narducci, Mahmutaj, Piva; Mezgour (82' Radici), Balducci (57' Crociani), Di Filippo (57' Muratori).

In panchina: Cappella D., Giovanetti, Sartini, Morciano. All. Mugellesi.



ARBITRO: Lazzerini di Imola (Assistenti: Morabito di Cesena e Patuelli di Imola).

RETI: 9' Benini (FG), 26' Balducci (N), 37' Di Filippo (N).

NOTE: ammoniti Mahmutaj, Di Filippo, Ceccaroni, Benini. Angoli: 7-3. Recupero 2'+5'.

BAGNACAVALLO - TORCONCA 2-3



BAGNACAVALLO: Mazzotti, Rubbi, Bucci, Maccolini, Vincenzi, Francesconi, Piva (27’ st Sall), Calderoni, Greco, Mirandola (36’ pt Giuliani), Marilungo.

In panchina: Tampieri, Signani, Domi, Bandini, Vecchiolla, Rondinelli. All. Mazzotti.

TORCONCA: Hysa, Franciosi, Franca, Ferrari (30’ st Di Addario), Musabellio, Tombari, Ortolan (16’ st Harrach), Casoli, Pasolini, Brighi, Renzoni.

In panchina: Mancini, Averhoff, Guenci, Mani, Cugnigni, Zavatta, Baldini. All. Vergoni.



ARBITRO: Gjinaj di Cesena (Assistenti: Topo e Fichera di Cesena).

RETI: 30' Casoli (T), 63' Piva (B), 67' e 92' Pasolini (T), 90' Bucci (B).

NOTE: ammoniti Bucci (B), Vincenzi (B), Francesconi (B), Franca (T)

