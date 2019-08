Maiolo, presto l'allargamento della strada Cavallara per evitare divieti e semafori a Novafeltria

Attualità

Maiolo

| 10:10 - 30 Agosto 2019

Lavori in corso sulla strada Cavallara.

Il Sindaco del Comune di Maiolo Marcello Fattori annuncia l'allargamento di un metro circa e la conseguente asfaltatura della strada lungo fiume di Cavallara. "La strada è trafficata" commenta ai nostri microfoni il Sindaco "e i maiolesi che vanno e tornano da Rimini passano tutti di lì, soprattutto" dice con un filo di polemica "da quando a Novafeltria hanno messo il divieto in via IV novembre (vedi foto gallery). Quel divieto costringe i residenti di Maiolo, che si devono recare a Rimini, ad un percorso più lungo dovendo transitare per i due semafori della Marcecchiese. E' una perdita di tempo e, a mio avviso, penalizza anche i commercianti di Novafeltria. Quando sarà finita la strada della Cavallara, i maiolesi andranno a fare spesa a Secchiano, Pietracuta e Villa Verucchio tagliando fuori Novafeltria." Il Sindaco Fattori torna anche a parlare del parco vicino al ponte sul Marecchia. "A mio avviso blocca il paese. Il parco si poteva fare sotto all’altezza del Mulino e quella strada serviva come circonvallazione del paese di Novafeltria."