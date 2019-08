Viserba, marciapiede di via Baroni in pessime condizioni

Attualità

| 10:00 - 30 Agosto 2019

Marciapiede in pessime condizioni, di difficile utilizzo per pedoni e passeggini. La segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda la via B. Baroni a Viserba nel tratto tra il circolo Viserba 2000 e la via Sacramora dove si incrocia al termine di una discesa. "Risulta pericoloso per bambini e anziani, inaccessibile per i passeggini" segnala il nostro lettore "Inoltre termina prima della discesa sulla Sacramora, costringendo a scendere in strada dove sterzano velocemente auto per evitare il semaforo."