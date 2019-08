Rimini, violenza sessuale nei confronti di un minore, arrestato albergatore

Cronaca

Rimini

| 08:03 - 30 Agosto 2019

Avrebbe abusato di un 14enne nel suo hotel, arrestato albergatore riminese. I fatti risalgono all'inizio di agosto. Secondo quanto ricostruito il ragazzino avrebbe subito un rapporto orale dall'uomo. Era notte e il giovane stava sonnecchiando nella veranda della struttura quando si sarebbe accordo delle attenzioni dell'uomo. Non sarebbe riuscito ad interromperlo, stordito dalla situazione. E' poi corso dal padre a raccontare l'episodio e sono così stati allertati i Carabinieri. Il racconto del ragazzo è stato giudicato attendibile, mentre l'albergatore si è dichiarato completamente innocente. Secondo la sua versione il ragazzino era nella veranda con in pantaloni abbassati e il cellulare in mano. L'albergatore avrebbe invitato il 14enne a ricomporsi. Gli inquirenti hanno creduto alla versione del minore e sono scattate le manette ai polsi dell'albergatore che si trova in carcere.