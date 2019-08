Rimini Calcio, battuto 2-1 il Cattolica SM nel test di San Vito. A Salò dirige Moriconi di Roma

Sport

Rimini

| 19:03 - 29 Agosto 2019

Vincenzo Silvestro uno dei migliori in campo contro l'Imolese.

Sul campo di San Vito – in erba – il Rimini ha battuto 2-1 il Cattolica SM che domenica esordirà in campionato a Matelica, una delle big del girone. Le reti nel primo tempo: doppietta di Van Ransbeeck, rete per il Cattolica SMdi Merlonghi su un ribaltamento di fronte. Nel primo tempo mister Cioffi ha schierato la stessa formazione della vittoriosa sfida interna contro l'Imolese. Assente Arlotti, che salterà la trasferta di Salò come Ferrani in campo nella ripresa, e Mancini. Nella ripresa hanno giocato gli altri tra cui il portiere Sala e anche il baby Urso.

L'arbitro di Feralpi - Rimini sarà Davide Moriconi della sezione di Roma (Francesco Perrelli di Isernia e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio i collaboratori).