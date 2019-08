L'estate non è ancora finita: nel weekend a Rimini non mancherà il sole

Attualità

Rimini

| 15:56 - 29 Agosto 2019

Tramonto in riva al mare (foto Afrika Beach - Bagni 77-78-79 di Igea Marina).

Ultimi giorni dell'estate meteorologica tra sole e nuvole, con piogge che riguarderanno sostanzialmente le zone interne del riminese. Le temperature massime, in pianura, toccheranno i 32° nella giornata di venerdì, ma i valori saranno ovunque sotto i 30° nelle giornate di sabato e domenica. Più instabile tra lunedì e martedì, con un calo termico anche di 6-8 gradi, poi da mercoledì il tempo dovrebbe migliorare.



Venerdì 30 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno o velato al mattino. Nuvole in aumento sulla Valmarecchia nel pomeriggio, più sole su pianura e costa. Cieli velati in serata.

Precipitazioni: assenti per buona parte della giornata, salvo rovesci sparsi fra metà e tardo pomeriggio sulle zone interne.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi fra i +17° delle zone interne e i +23° della costa, massime fino a +32° in pianura.

Venti: deboli e variabili, con brezze marine nel pomeriggio.

Mare: pressochè calmo.

Radiazione UV: 7/11 (media).

Attendibilità: alta.



Sabato 31 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno in mattinata, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera, con maggiori addensamenti in prossimità delle aree montuose.

Precipitazioni: assenti su costa e pianura. Possibili veloci rovesci di pioggia nel corso del pomeriggio in Alta Valmarecchia.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +17° delle zone interne e i +23° della costa, massime fino a +32° in pianura e non oltre i +29° lungo la costa.

Venti: deboli da Est/Nord-Est.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 7/11 (media).

Attendibilità: alta.



Domenica 1 Settembre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata. Non mancheranno parziali schiarite su pianure e coste, pur in un contesto generalmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti su pianura, costa e collina, mentre potrebbero svilupparsi isolati rovesci e/o temporali sui rilievi appenninici.

Temperature: stazionarie o in lieve flessione, con valori minimi compresi fra i +16° delle zone interne e i +21° della costa, massime fino a +30° in pianura e non oltre i +28° in costa.

Venti: deboli al mattino, rinforzo della ventilazione da Est/Sud-Est nel corso del pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 6/11 (media).

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: i primi giorni del mese di Settembre saranno caratterizzati, meteorologicamente parlando, da una svolta. Correnti atlantiche più umide e fresche affluiranno da Nord-Ovest, determinando dapprima lo sviluppo di piogge e temporali fra Lunedì 2 e Martedì 3 Settembre, poi un marcato calo termico di 6-8°. A partire da Mercoledì 4 Settembre è atteso un miglioramento per l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre.



