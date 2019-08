E' Simona Ricci "Miss Patacca Vigliacca" 2019: le foto di tutte le ragazze vincitrici

Attualità

San Mauro Pascoli

| 14:45 - 29 Agosto 2019

Foto Amato Ballante.

Di Amato Ballante



In una serata "calda" risparmiata dal maltempo, mercoledì 28 agosto, si sono svolte le selezioni per tre concorsi nazionali di bellezza, che si sono svolti al Tequila Blues di San Mauro Mare. Ben 26 ragazze si sono contese lo scettro durante le tre uscite sul red carpet allestito per l'occasione all'esterno del locale.

La più acclamata e votata dalla giuria tecnica,composta da fotografi e giornalisti del settore e presiduta dal Patron del concorso Principessa d'Europa Davide Paganelli, è stata la bellissima 24enne bolognese Simona Ricci che oltre ad aver vinto la fascia per la finalissima di Miss Principessa d'Europa ha vinto anche il concorso di Miss Patacca Vigliacca. Le altre vincitrici delle fasce di Miss Principessa d'Europa che parteciperanno alla finale nazionale in programma a Rimini il prossimo 12 settembre, sono state: Anastasia Nicoletti 15enne di Padova, Margherita Ghetti, 16enne di Cesena, Ilaria Ravaioli, 15enne di Forlì e Aurora Amorosa 15enne di Forlì. La nuova Miss Patacca Vigliacca 2019 si chiama Simona Ricci 24enne Bolognese che in estate vive a Cesenatico, premiata dall' artista Alberto Pazzaglia alias Betobahia Re dei Tormentoni delle spiagge Romagnole. Miss Tequila Blues è Sara Nordera di Reggio Emilia, Premiata dal proprietario del locale Stefano Colombari e il figlio Fulvio . La fascia di Miss Lato B e andata a Jennifer Delvecchio di Bellaria Igea marina. Il Re dei tormentoni estivi della Riviera Romagnola Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, che deve la sua grande popolarità al famoso brano "Ciapa La Galeina" ideatore del concorso Miss Patacca Vigliacca, è stato tra i protagonisti più applauditi della serata che durante le pause ha cantato i suoi brani, ultimo tormentone del 2019 la canzone "Vieni In Romagna" . Un altro intermezzo musicale, molto piacevole è scaturito con una canzone molto impegnativa eseguita dalla concorrente n. 3, la 21enne Giorgia Allegra di Cattolica che al termine dell'esibizione ha ottenuto scroscianti applausi dalla folla presente.

La serata è stata condotta da Gianluca Masi, speaker che presenterà anche la finalissima di Rimini sotto stretto controllo di Carmelo Tornatore, direttore nazionale del concorso. Molte delle concorrenti sono giunte a San Mauro Mare provenienti da ogni parte d'Italia, Bologna, Bolzano, Padova, Reggio Emilia, Mantova, San Marino, dalle Marche ecc., oltre alle romagnole.