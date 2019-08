Camion perde molto carburante sulla Marecchiese, intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca

San Leo

| 14:26 - 29 Agosto 2019

Undici ore di lavoro per i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza un camion cisterna che perdeva carburante in strada. E' stato proprio il conducente del mezzo ad accorgersi della perdita, intorno alle 15 circa di mercoledì 28 agosto, mentre percorreva la Marecchiese dopo Villa Verucchio. Ha accostato il camion cisterna, approfittando di uno spazio nei pressi della cava prima di Pietracuta, e atteso l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra formata da due mezzi e sette unità. I pompieri hanno iniziato a travasare gli ottomila litri di liquido infiammabile trasportati dall'uomo, concludendo le operazioni alle due di notte.