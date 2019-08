Rimini Fiera, Cagnoni nominato amministratore delegato temporaneo di Italian Exhibition Group

Attualità

Rimini

| 13:35 - 29 Agosto 2019

Lorenzo Cagnoni, nuovo ad pro tempore di Ieg.

Il cda di Italian Exhibition Group si è riunito questa mattina (giovedì 29 agosto) e ha preso atto delle dimissioni, con effetto immediato, di Ugo Ravanelli dalla carica di amministratore delegato. Il cda ha conferito le deleghe, relative alla gestione ordinaria e straordinaria della società, al presidente del cda stesso, Lorenzo Cagnoni (con esclusione di quelle materie riservate statutariamente alle decisioni dei soci o al consiglio di amministrazione, nonché di altre che rimarranno comunque di competenza del consiglio di amministrazione, si precisa in una nota di Ieg). Lo stesso Cagnoni è stato nominato amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con i compiti indicati all’art. 7.C.4 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Si tratta comunque di una soluzione temporanea, in attesa della nomina di un nuovo ad. Infine, come richiesto dal Codice di autodisciplina adottato dalla società (in conformità del codice di autodisciplina di Borsa Italiana), in presenza di un presidente che ha assunto anche la carica di ad, il cda ha nominato il consigliere Daniela Della Rosa nella carica di Lead Indipendent Director.