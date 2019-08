BoaBay Rimini, il parco acquatico sarà aperto fino all'8 settembre

Eventi

Rimini

| 13:20 - 29 Agosto 2019

La sirena del BoaBay.

Ultimo weekend di agosto per gli eventi a BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini che rimarrà aperto fino all’8 settembre.



Ultimo appuntamento venerdì 30 agosto con la bellissima Sirena di Boabay. La dolce Valentina Villani, nelle vesti di una moderna Ariel “social”, con l’immancabile coda scintillante, dalle 16.30 accoglie gli ospiti del parco sulla battigia, per poi spostarsi nel suo elemento naturale, l’acqua. Una volta arrivata su BoaBay, dotata di Gopro e smartphone, racconta per immagini e storie la vita del parco galleggiante e dei suoi “ospiti” sui social.



Sabato 31 agosto alle 15.00 è confermato anche l’ “Assalto all'Iceberg" il divertente gioco che si svolgerà direttamente sul parco.



Sempre sabato 31 agosto dalle 15.00 alle 16.00, l’appuntamento con il corso di mermaiding per piccole “sirene” e per piccoli “tritoni”. A tenere il corso è sempre la bellissima Sirena Valentina. Rivolto a un numero massimo di 6 bambini dai 6 anni di età in su e con buona acquaticità, il corso ha un costo di 10 euro. Nel prezzo è incluso l’utilizzo della coda il rilascio del diploma e foto in formato digitale. Per prenotarsi rivolgersi alle casse di BoaBay c/o i bagni 49-54-57-61 o contattare il n° telefono 380.3434368.



Sempre per i più piccoli (dai 6 anni ai 140 cm di altezza accompagnati da un adulto) BoaBay riserva anche il Goleador Water Stadium. Un’area galleggiante dedicata e collegata all’Aquapark, nella quale giocare in totale libertà e partecipare ogni giorno alle 11.00, come un vero bomber, alla prova di abilità “Tutti per uno, Goleador per tutti”.



INFO. L’Aquapark è aperto tutti i giorni fino all’8 settembre 2019 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un’ora di divertimento e di esperienza adrenalinica al costo di € 10,00 per adulti e bambini. I biglietti sono acquistabili alle casse del parco presso i bagni 49, 54, 57, 61, gli hotel e le agenzie convenzionate, oppure online sul sito www.vivaticket.it