Cittadini rimettono a nuovo il campo da tennis di Pianventena

| 12:29 - 29 Agosto 2019

Il campo da tennis di Pianventena rimesso a nuovo.

Il comitato cittadino "Frazione Pianventena" ha restituito a San Giovanni in Marignano il campetto da tennis situato nella frazione di Pianventena.



Il campetto è stato riqualificato con lavori nei mesi di luglio ed agosto grazie alle risorse raccolte dal Comitato in occasione di una serie di eventi: La Notte delle Streghe (gestione parcheggi), la Cena sotto le stelle e la focheraccia.



I lavori di riqualificazione hanno previsto la manutenzione della pavimentazione, la sostituzione della rete di gioco, la realizzazione di nuove righe e l’acquisto di alcuni materiali come la seggiolina per l’arbitro. Un intervento realizzato in economia, grazie all'opera dei volontari del comitato, grazie a Vo.Ci marignanesi che permette alle associazioni del territorio di dare vita a progetti ed attività di riqualificazione nel territorio, con la collaborazione di una ditta specializzata. Il campetto è ora aperto al pubblico e a libero accesso.



“L’Amministrazione non può che plaudire a iniziative come questa, in cui un gruppo di cittadini si impegnano e ritrovano per riqualificare un bene pubblico, come il campo da tennis. Il Comitato Cittadino Frazione Pianventena non è nuovo a queste proposte ed iniziative. Diversi sono stati infatti negli anni passati gli interventi a favore della comunità, in particolare dei parchi e dei giochi ivi contenuti nella frazione Pianventena. Ora il campo da tennis è un bene comune e spetta a tutti utilizzarlo, ma anche mantenerlo al meglio. Confidiamo dunque nel senso civico dei cittadini per la cura di questo impianto marignanese ed auspichiamo di incontrare sempre più spesso realtà che si mettono a fianco dell’Amministrazione comunale per valorizzare e rendere San Giovanni un luogo sempre più accogliente e vivibile”.