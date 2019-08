Rimini, tratto della statale 16 chiuso per un mese: disagi in vista per gli automobilisti

Attualità

11:28 - 29 Agosto 2019

Per consentire l’intervento da parte di Anas sull’impalcato del ponte della Nuova Circonvallazione - Statale 16, da lunedì 2 settembre sarà chiuso al traffico veicolare in corrispondenza del viadotto il tratto della via Emilia che si trova in zona Celle, nei pressi dello stabilimento Scm, tra via Italia e via Iolanda Capelli.

Sarà invece garantito, come prescrive l’ordinanza predisposta dal Comando della Polizia locale di Rimini, il regolare transito ciclo – pedonale esistente.

Durante l’esecuzione dei lavori, della durata prevista di circa un mese, sono consigliati percorsi alternativi:

- per i veicoli provenienti da Nord verso il centro città – stazione ferroviaria sarà necessaria la svolta a destra lungo via Italia per poi immettersi all’altezza del semaforo sulla la SS9 per proseguire fino alla rotatoria SS16- via Marecchiese e da qui fare ritorno verso Viserba per prendere, svoltando a destra, via Tonale e nuovamente via Emilia – XXIII Settembre;

- per i veicoli provenienti dal Centro Città e diretti verso la zona Fiera di Rimini – Santarcangelo sarà necessario svoltare a sinistra all’altezza della rotatoria via Emilia – via Iolanda Capelli per percorrere via Bagli fino alla rotatoria con via Tonale e da qui immettersi sulla rotatoria SS16 – SS9.

Modifiche anche al percorso del trasporto pubblico locale che effettuerà deviazioni di percorso istituendo fermate provvisorie.