Cosa fare questo weekend a Rimini il 30, 31 agosto e 1 settembre 2019

Eventi

Rimini

| 14:48 - 29 Agosto 2019

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Una panoramica di tutte le principali iniziative e manifestazioni che si terranno questo fine settimana, non solo a Rimini ma anche nei diversi comuni del territorio.



IN EVIDENZA A Rimini lo spettacolo delle Frecce Tricolori: il ricco programma dello show. Avrà inizio nel primo pomeriggio di domenica 1° settembre, a Rimini, il ricco programma aereo che si concluderà verso le 17 con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che, nel quadro dell'attività 2019, si esibirà col proprio spettacolare repertorio sui cieli della spiaggia del litorale riminese. L'esibizione di domenica sarà anticipata venerdì 30 agosto dallo svolgimento delle prove che avranno inizio verso le ore 16, con un programma ridotto ma sempre con l'esibizione completa delle Frecce Tricolori con l'unica differenza nell'uso dei "fumi" che saranno solo di colore bianco.



San'Agata Feltria ricorda il Pirata Marco Pantani con una targa. Inaugurazione sabato 31 agosto alla presenza dei genitori. L'iniziativa nasce dai ciclisti Santagatesi, che da tempo desideravano la realizzazione di un "monumento" a lui dedicato, visto che, di tanto in tanto, il campione sostava presso questa fontana, ancora oggi fonte di ristoro per gli innumerevoli ciclisti che transitano sulle nostre strade.



MUSICA Reunion Paradiso, un tuffo negli anni 90 in ricordo di Gianni Fabbri. Venerdì 6 settembre al Ghetto Quarantasea, il nuovo locale di Paolo Gabriele, in via Toscanelli a Rivabella di Rimini, dopo aver celebrato il Barcellona Disco, è in programma il "Reunion Paradiso", una serata “remember” dell'ultima stagione 1999 del patron Gianni Fabbri.



Sabato 31 agosto party Over 30 al Beky Bay, concerto live dei Moka Club. La festa inizia con un concerto live a pochi passi dal mare. Uno show di due ore che accontenterà almeno 3 generazioni, spaziando in un repertorio che va dagli anni 70 ad oggi. I Moka Club sono una Band di Disco Music anni ’70 nata nell’inverno 95/96, formata da 7 elementi provenienti da un po’ tutta la Romagna; caratteristico è il look seventies e i parrucconi cotonati da afroamericano.



TRADIZIONE Sabato 31 agosto riminesità in scena alla Corte degli Agostiniani con "Sei di Rimini te? La città e i suoi volti". ‘Sei di Rimini te? La città e i suoi volti’ è il titolo della tradizionale serata ad ingresso gratuito promossa dalla Clinica Nuova Ricerca col patrocinio del Comune di Rimini e il contributo creativo del Cinema Fulgor quest’anno è dedicata alla riminesità. Appuntamento sabato 31 agosto alla Corte degli Agostiniani dalle 20.30.



Sabato 31 agosto, alle ore 21.15, nella splendida cornice medioevale della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, andrà in scena “Dante Esoterico: lectura Dantis in concerto… per seguir virtute e canoscenza". Nel recital di Emanuele Montagna alcuni fra i più significativi episodi dell’Inferno e del Paradiso dantesco. Ingresso libero, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0541 980035.



PER LA FAMIGLIA L’Acquario di Cattolica resta aperto di sera fino al 31 agosto. Dal 1 settembre il più grande acquario dell’Adriatico tornerà all’orario di bassa stagione con apertura alle 9:30 e chiusura biglietterie alle 17:00. L’occasione per i visitatori serali è la visita gratuita al percorso Blu “Acquario di sera”. Da non perdere le cibature degli animali e gli “Incontri Straordinari” di mattina e di pomeriggio.



Viserbella saluta l'estate con una festa sulla spiaggia. Si avvia alla conclusione il calendario estivo degli eventi a Viserbella: venerdi 30 Agosto, presso i bagni Salsedine, alle 21 è in programma lo show di chiusura dell’estate 2019.



Torna il Bellaria Street Market, l'evento delle mille occasioni: sconti fino al 70% Dal 30 Agosto al 1° settembre all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani. I commercianti scendono in campo e propongono sconti fino al 70%. Inoltre, il 1° settembre ci sarà l’aperitivo offerto dal mercatino dei produttori agricoli locali a Km 0.

Da venerdì a Riccione torna la Festa dell’Unità, tra gli ospiti il governatore Bonaccini. La manifestazione torna dopo quattro anni a Fontanelle in via Sicilia, dal 30 agosto al 1 settembre. Come ogni anno alla festa sarà possibile cenare con prelibate pietanze di carne e pesce, oltre alle numerose tipologie di verdure e piade farcite. Saranno funzionanti anche bar e pizzeria e, tutti i pasti saranno serviti usando materiali biodegradabili dalle posate ai piatti e bicchieri tutto rigorosamente all’insegna della ecosostenibilità ambientale.



Una domenica all’insegna della felicità: a Badia Tedalda torna 'Il giorno del sorriso". Giochi, buon cibo, divertimento e lo spettacolo di magia di una famiglia di illusionisti. Badia Tedalda per un giorno diventerà un grande parco divertimenti per tutte le età. Accadrà domenica 1 settembre quando andrà in scena il "3° giorno del sorriso" organizzato dal gruppo "Alto Presale per un Sorriso". Tante le attività proposte: gimcana in bici abbinata a giochi di abilità, mini staffetta, truccabimbi e tanti altri giochi e sorprese.