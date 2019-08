Calcio Promozione, tris del Gabicce Gradara contro la Berretti del Rimini (3-1)

Sport

Gabicce Mare

| 10:40 - 29 Agosto 2019

Le due squadre al fischio di inizio.

Successo per 3-1 del Gabicce Gradara nell’amichevole contro la Berretti del Rimini. A segno nel primo tempo Vegliò e Fabbri e nella ripresa ancora Vegliò mentre per la squadra di Cinquetti ha accorciato le distanze Tonini. Mister Scardovi, da appena due giorni sulla panchina del Gabicce Gradara, ha schierato la squadra col 4-3-3.

“E’ stato un buon test, la squadra è in salute, segno che chi mi ha preceduto ha lavorato bene, formata da giocatori di qualità. E’ un buon punto di partenza. Insistiamo sul 4-3-3, un modulo che i giocatori conoscono bene, ma lavoreremo anche sul 4-2-3-1 per avere più soluzioni in fase offensiv. Dobbiamo lavorare sotto l’aspetto tattico, ad esempio nella lettura delle situazioni di gioco, sul posizionamento in fase difensiva. C’è da lavorare, del resto siamo nel pieno della preparazione, ma le prime indicazioni sono positive”. Sabato 31 il Gabicce Gradara sarà di scena in trasferta nell’esordio di Coppa Italia contro il Valfoglia (ore 16).

GABICCE GRADARA (4-3-3): Celato, Ciamaglia, Sabattini, Costa; Vaerani (A.Rossi), Innocentini, Bastianoni; Granci (35' pt. Roselli), Carburi (35' pt. Vegliò), Fabbri. Nella ripresa sono entrati; Bulzinetti, Della Chiara, Freducci, Buda, A. Rossi, Grandicelli, Pedini, Magi. All. Scardovi.

RIMINI (4-3-1-2): Cattani; Santarini, Manfroni, Di Fino, Giovannini; Ceccarelli, Caldari, Ulloa, Montebelli; Pecci, Canini F. Nella ripresa sono entrati: Bascucci, Canini A., Benvenuti, Brolli, Antonioli, Tonini. All. Cinquetti