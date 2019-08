Stroncata da infarto mentre cammina in spiaggia: donna muore a Pesaro

Cronaca

Pesaro

| 19:42 - 28 Agosto 2019

Foto di repertorio.

Durante una camminata mattutina in spiaggia a Pesaro, una turista 75enne residente a Serramazzoni (Modena) si è accasciata stroncata da infarto. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. La donna era in vacanza insieme al marito al camping Norina, che si trova Sottomonte tra Pesaro e Fosso Sejore. Da quanto si è appreso, la signora soffriva di problemi cardiaci. Sul posto, per gli accertamenti di legge, sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto e della polizia municipale. Il corpo è stato composto all'obitorio dell'ospedale di Pesaro a disposizione della magistratura. Non è stata disposta l'autopsia.