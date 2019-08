Rimini: LuveRun, gara podistica non competitiva dal centro al mare

Sport

Rimini

17:39 - 28 Agosto 2019

Domenica 8 settembre un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di podismo, ma anche a chi vuole trascorrere una giornata all'insegna dello sport, vivendo i luoghi più caratteristici di Rimini. E' infatti in programma la prima edizione dalla LuveRun, gara non competitiva, organizzata dall'A.s.d. Miramare Runner e da Luver impianti elettrici, che si snoda su due percorsi: uno da 2,5 km, l'altro da 11 km. Partenza alle 9.30 da via Dario Campana, davanti alla sede di Luver impianti elettrici, poi i podisti attraverseranno il parco Marecchia, la nuova Darsena, arrivando alla spiaggia libera, alla casa dei matrimoni (qui sarà allestito il primo punto ristoro). Il "serpentone" dei podisti proseguirà in direzione bagno 23, viale Vespucci, parco di piazzale Kennedy fino all'arco d'Augusto. Il Ponte di Tiberio sarà un'altra tappa, con rientro al parco Marecchia e ritorno al traguardo di via Dario Campana. "Sono un podista dei Miramare Runner e volevo organizzare un evento sportivo per la città di Rimini, - racconta Luca Corbelli, titolare della Luver - il presidente del mio sodalizio sportivo, Andrea Belletti, è stato entusiasta della mia idea". La quota di partecipazione è di 3 euro, iscrizioni prima della gara in via Dario Campana. "Mi raccomando, siate puntuali, la partenza è alle 9.30", ricorda Corbelli. Per i partecipanti si consiglia di utilizzare i parcheggi di via Caduti di Marzabotto.