Sabrina, da volto televisivo ad artista circense: "A 40 anni compiuti mi esibisco nel circo di Vienna"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:11 - 28 Agosto 2019

Sabrina Saccomanni mentre si esibisce con il circo di Vienna.

Tra gli artisti del circo di Vienna c'è anche una riminese acquisita: Sabrina Saccomanni, volto televisivo con diverse partecipazioni alle trasmissioni Mediaset e Rai. "La vita è davvero strana, a 5 anni iniziavo la carriera televisiva con Sabato al circo, assieme a Moira Orfei, ora a 40 anni compiuti mi esibisco insieme agli artisti del circo di Vienna", racconta la Saccomanni, entrata a far parte del gruppo di acrobati motociclisti. Proprio a Santarcangelo, città in cui vive con la famiglia, c'è stato l'incontro con la famiglia Vassallo: "Il circo di Vienna è arrivato nella mia città e con queste splendide persone è nata una sintonia difficile da spiegare, una sintonia che mi ha fatta ritrovare in pista assieme a loro". Da volto televisivo ad artista circense, la Saccomanni ha iniziato il suo nuovo percorso: "Avevo avuto collaborazioni come madrina del circo di Nando Orfei, ma mai avevo calcato la pista di un circo come artista", spiega. Fino al 31 agosto il circo di Vienna è in scena a Cesenatico, località Valverde: "Poi ci sposteremo verso nord, forse in zona Forlì, ma dove ci sarà il tendone, ci sarò anche io, insieme a questo gruppo di amici, oramai la mia seconda famiglia".