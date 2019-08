‘O Fiore Mio, la migliore pizzeria in Regione protagonista della serata a Tenuta Saiano

Eventi

Poggio Torriana

| 15:52 - 28 Agosto 2019

La pizza di O’ Fiore Mio.

Giovedì 29 agosto, in occasione del terzo appuntamento con la pizza gourmet de “L’estate a Tenuta Saiano“, avrà luogo la serata con la pizza di O’ Fiore Mio.

Protagonista della serata il menù proposto da ‘O Fiore Mio pizzeria di Faenza inserita fra le migliori 50 pizzerie italiane e miglior pizzeria dell’Emilia-Romagna.

Ad accogliere gli ospiti il Pane di ‘O Fiore Mio accompagnato dai salumi di Tenuta Saiano. A seguire il gusto che da sempre è il biglietto da visita della pizzeria faentina, la ‘O Fiore Mio, con burrata e fiocco di maiale di Tenuta Saiano.

Poi Caponata siciliana e ricotta affumicata; ragù bianco di cortile di Tenuta Saiano e caprino mantecato alle erbe aromatiche; spalla cotta di maiale di Tenuta Saiano, cavolo cappuccio marinato all’aceto di mele e maionese alla senape.

Accanto alla Pizza gourmet al padellino non può mancare una buona birra artigianale.

Sarà infatti Marialti, birrificio che nasce a Cesena dalla passione per la birra di due giovani romagnoli, a portare le sue proposte in abbinamento.



Tenuta Saiano si è contraddistinta questa estate per la sua rassegna di serate in collaborazione con alcune delle realtà ristorative più importanti del panorama regionale, un’offerta di cucina e materie prime di filiera e di grande qualità e una location suggestiva immersa nella natura. In collina, non distante dalla riviera romagnola Saiano, la tenuta della Sangiovesa ha infatti proposto una serie di appuntamenti che hanno spaziato dalle proposte culinarie a quelle cinematografiche differenziandosi nel panorama delle aziende agricole romagnole.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 5 settembre ed è prevista una doppia proposta: Cinema in Collina e Graticola con la proiezione del film Lady Bird.

Serata O’ Fiore Mio: costo a persona, bevande escluse € 30. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 0541675515