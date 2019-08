Bellaria invita i turisti a tornare a Natale: partita la campagna promozionale degli eventi invernali

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:51 - 28 Agosto 2019

Dettaglio dell'immagine promozionale del Natale 2019 a Bellaria.

E' estate, ma a Bellaria è già partita la campagna promozionale per gli eventi natalizi. In particolare ha preso il via nel periodo di ferragosto la promozione dei presepi, con cubi che ricordano un pacco natalizio: ne sono stati posizionati tre nei punti di maggior affluenza e passaggio, comprendendo anche, per la prima volta, piazza Marcianò. Per rendere più incisiva la comunicazione, a partire dallo scorso 24 agosto, sono stati utilizzati i totem multimediali delle isole pedonali.

Novità anche per l’immagine promozionale delle festività natalizie con uno slogan che richiama eventi destinati ad un target specifico e proprio per questo motivo sull’immagine promozionale compare una bambina a ricordare la vocazione family di Bellaria Igea Marina con una scritta invitante per soddisfare le diverse esigenze: “Il Natale che vuoi!”.

Stessa immagine e stesso claim per la festa dell’ultimo dell’anno: “Il Capodanno che vuoi”.