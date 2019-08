A lezione di skateboard nella ex colonia Bolognese:successo dell'iniziativa

Sport

Riccione

| 15:46 - 28 Agosto 2019

I bambini alla ex colonia bolognese con i loro skateboard.

Skateboard Riccione, la sezione del Pattinaggio Artistico Riccione dedicata allo skateboarding, condividendo il principi del progetto “Riutilizzasi Colonia Bolognese”, ha organizzato insieme alla Associazione Il Palloncino Rosso 4 lezioni di skateboarding all’interno della suggestiva Colonia Bolognese. Il numero dei partecipanti era limitato ad un massimo di 8 bambini a lezione e nel giro di pochi giorni tutte le lezioni erano già sold out.



“Un successo inaspettato – dicono dallo Skateboard Riccione - che ha visto la partecipazione di una ventina di bambini che, apprendendo le tecniche di base di questa disciplina olimpica, si sono avvicinati al mondo dello skateboarding, che non è solo sport ma è anche aggregazione e condivisione di spazi pubblici. Felici di questa nuova collaborazione, speriamo di riuscire ad organizzare prossimamente altri eventi che possano essere accessibili ad un numero maggiore di bambini”. Parte del ricavato è stato donato dal Pattinaggio Artistico Riccione al progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese 2019 di Il Palloncino Rosso.



Il Palloncino Rosso è una associazione di promozione sociale di Rimini, nata nel 2015, da un gruppo eterogeneo composto da persone che partecipano attivamente alla vita associativa e culturale della nostra provincia da molti anni. L’Associazione crede nella rigenerazione urbana, promuovendo prassi di partecipazione civica.

Riutilizzasi Colonia Bolognese è il primo esempio, a Rimini, di rigenerazione urbana partecipata di un bene storico e in stato di abbandono, ad opera della società civile.

Skateboard Riccione svolge lezioni di skateboarding nella Città di Riccione tutto l’anno, per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Skateboard Riccione.