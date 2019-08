Rimini Fiera, si dimette l'amministratore delegato di Italian Exhibition Group

Attualità

15:30 - 28 Agosto 2019

Da sinistra Lorenzo Cagnoni e Ugo Ravanelli.

L'amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Ugo Ravanelli, si è dimesso dall'incarico, spiegando che "non ci sono più i necessari presupposti per poter proseguire quest'esperienza, pur avendo raggiunto, nel breve periodo di collaborazione, tutti gli importanti obiettivi prefissati". Ravanelli ha aggiunto: "Come affermato nella call di presentazione dei risultati di ieri, il business della Società è solido. Sono infatti certo che l’impegno e la competenza che caratterizzano il management di Italian Exhibition Group porteranno la Società a raggiungere gli obiettivi attesi". Nel dettaglio rivestiva il ruolo di amministratore esecutivo, non indipendente, all'interno del Cda, nonché di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi con i compiti indicati dall’art. 7.C.4 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Il Cda ringrazia Ugo Ravanelli "per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi e gli formula i migliori auguri per il suo futuro". Il Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni ha convocato il cda giovedì 29 agosto, alle 10, per nominare il sostituto dell'ad uscente.