Calcio Promozione: tanti giovani, ecco la rosa del nuovo Bellaria Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:08 - 28 Agosto 2019

La rosa del nuovo Bellaria Igea Marina.

Hanno finalmente unito le forze Bellaria e Igea Marina, dando vita a un unico sodalizio che parteciperà al prossimo campionato di Promozione: il Bellaria Igea Marina 1956, che sarà guidato in panchina dall'ex calciatore professionista e allenatore nel vivaio del Santarcangelo, Luca Fusi. Il dg Pierluigi Missiroli, nella serata di presentazione, ha rimarcato l'importanza del settore giovanile, non a caso la gran parte della rosa è formata da giocatori cresciuti nei vivai locali. Non ci sono stati acquisti over, ma solo giovani dalle vicine Santarcangelo, Savignano e Diegaro. L'esperienza sarà garantita in difesa da Franco Zanotti e sulla fascia, in attacco, da Matteo Bellavista, che di anni ne ha solo 25, ma rispetto a molti compagni è indubbiamente un veterano, anche della categoria: due giocatori protagonisti negli ultimi campionati di Promozione con la maglia dell'Igea Marina. A centrocampo manca probabilmente un uomo guida di esperienza al centro, ma elementi come Righini e Chiussi (ottimo campionato in Prima con il Bellaria) danno garanzie. L'obiettivo è naturalmente la salvezza, ma se Fusi dovesse trovare in poco tempo un assetto stabile, il suo Bellaria potrebbe essere una piacevole rivelazione.



LA ROSA



Portieri:



Forastieri Edoardo (2000, Savignanese)

Mignani Andrea (1998)

Sapucci Riccardo (1999)



Difensori:



Alvisi Matteo (2001, Santarcangelo)

Baldini Mattias (2001)

Grossi Alessandro (2001)

Minacapilli Emanuele (1999)

Pruccoli Luca (2001)

Pasolini Luca (2000)

Venturi Alessandro (1998)

Zanotti Franco (1989)



Centrocampisti:



Aruci Alessio (1996)

Ceccarelli Daniel (1999)

Chiussi Valter (1996)

Di Cristofaro Lorenzo (1999)

Facondini Alessandro (1997)

Fusi Federico (1999)

Galassi Damiano (2002, Santarcangelo)

Loi Andrea (1999)

Paganelli Federico (1999)

Righini Filippo (1996)

Tebaldi Mattia (2002)

Valentini Giacomo (2001, San Marino)

Zanni Nicola (2001, Santarcangelo)



Attaccanti:



Bellavista Matteo (1994)

Caporali Lorenzo (1999)

Giornali Mattia (1999, Diegaro)

Marchini Davide (2000)

Perazzini Luca (2000, Savignanese)

Vitali Alessandro (2001)

Vivo Matteo (2000, Sammaurese)