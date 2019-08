Rimini Calcio, giovedì a San Vito (ore 15,30) test contro il Cattolica Sm

Sport

Rimini

| 15:06 - 28 Agosto 2019

L'attaccante Gerardi in azione.



Test di avvicinamento alla trasferta in programma domenica, sul campo della Feralpisalò, per il Rimini di mister Renato Cioffi. giovedì, alle ore 15.30 sul campo di San Vito, i biancorossi svolgeranno un allenamento congiunto con il Cattolica Sm. In questa settimana il campo di San Vito è il quartier generale: per abituarsi al meglio al terreno in erba.

In mattinata alle ore 11.30 nella sede di Isokinetic (via Circonvallazione nuova, 57), si terrà una conferenza stampa nella quale verrà presentata la collaborazione tra il Rimini F. C. e il prestigioso centro riabilitativo. All'appuntamento sarà presente il presidente Giorgio Grassi.