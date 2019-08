Reduci di guerra britannici in visita al ponte Bailey di Verucchio

Attualità

VillaVerucchio

| 14:10 - 28 Agosto 2019

I lavori per il restauro del ponte Bailey di Verucchio.

Il Lions Club Ariminus Montefeltro invita la cittadinanza, martedì 3 settembre alle 14.45, presso il ponte Bailey sul fosso Mavone, in via San Rocco a Villa Verucchio. Per l'occasione sarà inaugurata una targa bilingue che descrive funzione e ruolo del ponte Bailey. E' stato il socio Daniele Cesaretti, esperto di storia militare, a volere fortemente questo appuntamento, che vedrà la presenza, come ospiti, di dieci veterani ufficiali superiori britannici del 2 Reggimento Gurkha Rifles-The Sirmoor Rifles. Il ponte, sottoposto a restauro, è considerato una preziosa testimonianza della Seconda Guerra Mondiale. Sabato 7 settembre, alle 11.30, secondo momento di incontro al ponte Bailey con venti giovani soldati nepalesi arruolati nella Tavoleto Company dei Royal Gurkha Rifles dell'esercito britannico, reduci da una missione in Afghanistan. Sarà presente anche il Colonnello Teotia Rohit, addetto militare dell'Ambasciata dell'India a Roma. Il ponte Bailey di Verucchio infatti fu gettato dai genieri militari indiani della 4a divisione indiana, nel settembre 1944.