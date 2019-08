Si accascia in acqua mentre fa il bagno: salvato dall'annegamento

Cronaca

Cattolica

| 13:14 - 28 Agosto 2019

Un 84enne è stato colto da malore in acqua, nella mattinata di mercoledì 28 agosto, e trasportato d'urgenza all'ospedale Ceccarini di Riccione. I fatti sono avvenuti intorno alle 10.57 ai bagni Altamarea di Cattolica: l'84enne, un turista italiano, una volta in acqua è stato colto da malore ed è stato salvato da annegamento dal bagnino, prontamente intervenuto in suo soccorso. Nel contempo è stato allertato il personale del 118, giunto sulla battigia con ambulanza e automedica. All'84enne, trasportato all'ospedale in codice di massima gravità, è stata diagnosticata una sindrome da sommersione.