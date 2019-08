Entro settembre sarà aggiudicata la gestione del nuovo bar di piazza Malatesta

Attualità

Rimini

| 13:02 - 28 Agosto 2019

Fabbricato a uso bar di piazza Malatesta a Rimini.

Sono una decina le offerte pervenute al comune di Rimini per la gestione del chiosco-bar di piazza Malatesta, nel rinato giardino del castello. Il bando si è concluso il 12 luglio e in questo momento i tecnici comunali stanno procedendo alla verifica delle offerte, per arrivare, entro metà settembre, alla concessione della gestione. Obiettivo aprire il chiosco-bar in autunno. La concessione durerà otto anni, con un canone annuo di 8000 euro al netto di iva e altre imposte, con il divieto di cessione al terzo della gestione. L'aggiudicatario dovrà provvedere ad arredi, all'allacciamento delle utenze, alla manutenzione ordinaria e straordinaria.