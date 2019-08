Bellaria, maxisequestro di merce contraffatta, oltre 16mila euro di valore

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:06 - 28 Agosto 2019

Gli agenti con la merce sequestrata.

Oltre 16mila euro di merce contraffatta sequestrata a Bellaria dalla Polizia del distaccamento estivo in collaborazione con la Polizia Locale. Un servizio straordinario di prevenzione che ha portato, martedì mattina, all'identificazione di 18 persone, prevalentemente di origine bengalese. Sono stati sequestrati 4000 articoli di bigiotteria, 20 abiti da donna, 100 articoli di elettronica, 50 accessori donna, 20 ombrelli, 30 aquiloni. Sequestrate inoltre 50 borse tutte con marchi contraffatti. Il venditore le aveva abbandontate in spiaggia alla vista degli agenti dandosi alla fuga in mezzo ai turisti.