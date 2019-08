Cronaca

Cesena

| 07:22 - 28 Agosto 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Incidente stradale in A14 poco dopo mezzanotte. Per cause ancora al vaglio due auto si sono scontrate al km 98, nei pressi dello svincolo di Cesena. Tre le persone ferite. Un 28enne è risultato quello in condizioni più serie, mentre ferite più lievi per una 25enne e un 60enne. Tutti sono stati portati in ospedale a Cesena dagli operatori del 118 giunti con due ambulanze e un'automedica. Sul posto anche la Polizia.