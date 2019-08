Premio Nino Rota, collaborazione tra Comuni Bari e Rimini per centenario Fellini

Attualità

| 19:29 - 27 Agosto 2019

Il compositore Nino Rota.

Nel 2020 sarà istituito dal Comune di Bari un premio dedicato ai compositori di colonne sonore e sarà intitolato a Nino Rota. L'anteprima della manifestazione si terrà l'8 settembre a Torre a Mare, quartiere sulla costa Sud del capoluogo pugliese dove Rota ha vissuto a lungo. Il concerto delle partiture originali de 'Il commissario Montalbano' con l'Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli diretta dal maestro Franco Piersanti, allievo di Rota e autore delle partiture per la serie di Montalbano, sarà dedicato al compositore amato da Fellini e ad Andrea Camilleri. L'organizzazione è inoltre già al lavoro per costituire la commissione scientifica di esperti che selezionerà i lavori di compositori italiani che negli ultimi due anni hanno pubblicato colonne sonore per film, serie televisive e videogiochi. Una selezione da proporre al pubblico nel corso del 2020, prima che la giuria conferisca il premio Nino Rota. Il riconoscimento è promosso dal Comune di Bari e organizzato dalla cooperativa AHerostrato in collaborazione con il festival Time Zones e il maestro Nicola Scardicchio, allievo di Rota e docente del conservatore Piccinni. L'iniziativa è in collaborazione con Apulia Film Commission e rientra in un più ampio progetto del Comune di Bari, che ha avviato una collaborazione con il Comune di Rimini in base al "binomio professionale e artistico tra Fellini e Rota": si pensa già ad una sorta di "autostrada del cinema da Bari a Rimini", ha spiegato il sindaco Antonio Decaro, in occasione nel 2020 del centenario di Federico Fellini e dell'istituendo premio Rota.