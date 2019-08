In vendita gli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti del bacino di Rimini

Attualità

| 19:12 - 27 Agosto 2019

E’ già in corso la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti per l’anno scolastico 2019/2020, in vista della nuova programmazione invernale dei servizi (dal 16 settembre, primo giorno di scuola, al 6 giugno 2020, termine delle lezioni).



L'abbonamento al trasporto dedicato agli studenti, in linea con quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna, è un abbonamento Under 26, valido tutto l’anno (365 giorni dalla data prescelta dal cliente).

Lo scorso anno sono stati oltre 25.000 gli studenti che hanno viaggiato con i servizi Start in tutta la Romagna. Confermato il quadro tariffario dello scorso anno, dove,accanto alle tariffe base, alcuni Comuni della Provincia (Bellaria, Coriano, Gemmano, Misano, Riccione, Rimini, San Clemente, Santarcangelo, Verucchio) hanno disposto a favore dei propri cittadini agevolazioni tariffarie. La documentazione Isee per accedere alle agevolazioni va presentata al momento del rilascio del nuovo abbonamento per poter accedere alle agevolazioni relative. I dettagli tariffari e i punti vendita attivi (incluse le possibilità di ricarica web, bancomat e app myCicero) sul sito Start Romagna.





PER TUTTI L'ESTATE 2020 FREE PASS Con l'abbonamento Under 26 del bacino di Rimini sarà possibile viaggiare liberamente e senza vincoli su tutte le linee Start Romagna delle tre province per tutta la prossima estate.



LE TARIFFE BASE Queste le tariffe base che saranno applicate nel bacino di Rimini:

annuale Under 26 per 1 zona 235 €, annuale Under 26 per 2 zone 303 €, annuale Under 26 per 3 zone 380 €*, annuale Under 26 per 4 zone 380 €*, annuale Under 26 per 5 zone 380 €*, annuale Under 26 per 6 zone 380 €* Tariffa bloccata dalla 3° zona in poi per l’anno 2019/20.



Il libretto contenente gli orari dei servizi invernali in vigore dal prossimo 16 settembre è già scaricabile dal sito Start Romagna nell'apposita sezione Orari e Percorsi per la consultazione.