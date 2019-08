Reunion Paradiso, un tuffo negli anni 90 in ricordo di Gianni Fabbri

Eventi

Rimini

| 17:11 - 27 Agosto 2019

Gianni Fabbri.

Venerdì 6 settembre al Ghetto Quarantasea, il nuovo locale di Paolo Gabriele, in via Toscanelli a Rivabella di Rimini, dopo aver celebrato il Barcellona Disco, è in programma il "Reunion Paradiso", una serata “remember” dell'ultima stagione 1999 del patron Gianni Fabbri. La storica discoteca di Covignano di Rimini per tanti riminesi e per tutto il territorio nazionale è stata per oltre quarant’anni un punto di riferimento per fare festa e divertirsi. Dalle 19.00, si potranno ballare, proprio come un tempo, tutti i grandi successi degli Anni 80/90, che saranno proposti dagli ex dj del Paradiso. Da mezzanotte buffet dedicato al tavolo (10 euro bevande escluse). Info prenotazioni 0541 207437