Traffico in tilt per tamponamento sulla Consolare Rimini San Marino, due feriti

Cronaca

Rimini

| 16:59 - 27 Agosto 2019

Traffico bloccato lungo la consolare 72 che collega San Marino a Rimini per colpa di un incidente che stavolta vede coinvolti un auto e un camion. Sembra che quest’ultimo abbia tamponato l’autovettura in sosta al semaforo all’altezza dell’ex stabilimento Ghigi, all’incrocio con via Amola. L’incidente è accaduto attorno alle 16.15. Nell’auto tamponata viaggiava una donna che è stata estratta viva dalle lamiere e condotta con urgenza all’ospedale Infermi di Rimini attraverso l’ausilio di un’ambulanza. All’inizio era stato allertato l’elisoccorso, ma fortunatamente le sue condizioni non sono apparse così gravi. Meno preoccupanti le ferite riportate da un uomo coinvolto nel sinistro, trasportato anch'egli da un'altra ambulanza. La polizia è sul posto per effettuare i rilievi. Il deflusso veicolare alle 16.45 risulta ancora bloccato.