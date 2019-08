Rimini Calcio, il difensore Andrea Venturini si è accasato al Mantova

Sport

Rimini

| 16:22 - 27 Agosto 2019

Il difensore Andrea Venturini.

L'ex difensore del Rimini classe 1966 Andrea Venturini, si è accasato al Mantova. Ha firmato il contratto di un anno, con opzione per il secondo. Per il neo acquisto biancorosso martedì il primo allenamento in vista del match d’esordio al Martelli contro la Calvina. Una squadra ambiziosa il Mantova, che cerca di ritornare tra i professionisti. L’innesto di Venturini porta esperienza al pacchetto arretrato della squadra virgiliana.

Il Mantova è stato inserito nel girone D con le squadre lombarde ed emiliane: Alfonsine, Breno, Calvina, Ciliverghe, Correggese, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mantova, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Sporting Franciacorta, Vigor Carpaneto.