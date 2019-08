San'Agata Feltria ricorda il Pirata Marco Pantani con una targa

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 13:47 - 27 Agosto 2019

Marco Pantani (foto di repertorio).

Sabato 31 Agosto, alle ore 11.30 vicino alla fontana di piazzale del Parco a Sant'Agata Feltria si terrà l'inaugurazione della targa commemorativa in memoria di uno dei più famosi ciclisti italiani, nonchè romagnolo, Marco Pantani detto il "Pirata".



Con grande onore e ringraziamento, saranno presenti la madre Tonina, il babbo Paolo ed alcuni team ciclistici.



La lodevole iniziativa va ai nostri ciclisti Santagatesi, che da tempo desideravano la realizzazione di un "monumento" a lui dedicato, visto che, di tanto in tanto, il campione sostava presso questa fontana, ancora oggi fonte di ristoro per gli innumerevoli ciclisti che transitano sulle nostre strade.