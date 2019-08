Giovanili Marignanese, definiti tutti i nomi dello staff della Scuola Calcio

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:13 - 27 Agosto 2019

Giovanili della Marignanese in campo.

Dopo intense settimane di lavoro organizzativo, riunioni con i genitori e pianificazione della stagione, lunedì 2 settembre è finalmente è ora di scendere in campo per la Scuola Calcio della Marignanese che si appresta a vivere un’annata di grandi numeri e novità ma soprattutto di sani principi e tecnica.

Le novità cominciano dagli staff ufficializzati nei giorni scorsi dal neo Direttore Generale Paolo Borioni che vedono tante conferme e alcune novità:

Juniores – Girolomoni/Vandi

Allievi – Bacchini/Danova

Giovanissimi 2005 – Ballarini/Dradi

Giovanissimi 2006 – Tonelli/Dradi

Esordienti 2007 – Tamagnini D./Rivi/Conti

Esordienti 2008 – Ortalli/Osualdella/Santoni/Carnesecchi

Pulcini 2009 – Calbi/D’Onofrio

Pulcini 2010 – Belluzzi/Calbi

Primi Calci 2011 – Ortalli/Dominici/Fabbri

Primi Calci 2012 – Tamagnini M./Salvatori

Primi Calci 2013/2014 – Tamagnini D./Di Nunzio/Massari

Si parte quindi lunedì 2 settembre con l’organizzazione della settimana tipo (due o tre allenamenti a seconda delle annate) e la possibilità di effettuare due settimane di prova gratuite per tutti i bambini/ragazzi, mentre Juniores, Allievi e Giovanissimi si allenano già da qualche settimana in vista dell’inizio dei rispettivi campionati.

L’obiettivo indicato da Borioni è quello di proporre e far vivere ai ragazzi un Calcio Vero, quello che ha dentro sè principi sani, su tutti la lealtà sportiva, la collaborazione, il rispetto degli avversari e dell’arbitro. Per fare questo Borioni supporterà e guiderà gli allenatori per far sì che i piccoli gialloblù crescano come calciatori e soprattutto come persone con importanti valori e che possano un giorno arrivare nella prima squadra della Marignanese.

Dal punto di vista tecnico sarà proposto da Matteo Ortalli a tutte le squadre un percorso condiviso che comprende le principali gestualità a partire dalla tecnica di base e via via a crescere: sarà lo stesso Ortalli in campo con le varie annate per sviluppare il progetto a stretto contatto con i mister e i ragazzi per verificare il loro apprendimento e la loro crescita.

Non solo tecnica ma anche un percorso coordinativo/motorio proposto dal confermatissimo Manuel Mazzoli, giocatore della prima squadra e laureato in Scienze Motorie, che si occuperà per tutte le squadre di allenamenti specifici mirati, mentre Cristian Ciuffoli, anche lui nello staff della prima squadra, curerà la preparazione di tutti i piccoli portieri con i suoi collaboratori Caldari e Azzolini.

“Uno staff di prim’ordine per un settore giovanile cresciuto tanto negli ultimi anni a livello di numeri ma che vuole migliorarsi continuamente e proporre il meglio per le famiglie che scelgono la Marignanese” queste le parole del Presidente Oscar Cervellieri.