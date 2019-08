Rimini, anni di violenze e minacce alla ex che trova il coraggio di denunciarlo: in manette 50enne

Cronaca

27 Agosto 2019

Dopo quattro anni di violenze e minacce, trova il coraggio di denunciare l'ex compagno. In manette un 50enne di origine pugliese. La donna, una riminese 36enne, si è presentata alla vigilia di Ferragosto in Questura a Rimini raccontando la sua storia. Il 50enne aveva già avuto guai con la giustizia, compreso un periodo di detenzione, quando ha conosciuto la donna. Tutto procedeva in modo normale, con l'arrivo anche di un bambino pochi anni dopo. La donna, per aiutare il compagno disoccupato aveva anche preso in gestione un negozio, affidandogli la conduzione ma intestandosi la licenza. I problemi sono iniziati quando lei ha scoperto non solo che il 50enne la tradiva, ma anche che il negozio era pieno di debiti. Ha così allontanato l'uomo da casa pur continuando a dargli soldi per risolvere le questioni in sospeso dell'esercizio commerciale. Dopo quattro anni la donna ha detto basta, smettendo di dare denaro all'ex. Sono iniziate le violenze fisiche e psicologiche che hanno portato la donna in ospedale diverse volte. Spesso l'ex la aggrediva anche in pubblico minacciandola di cose peggiori, se avesse sporto denuncia. Il culmine è stato raggiunto quando il 50enne le ha messo le mani addosso in presenza del figlio piccolo, prontamente allontanato da una amica. L'uomo si trova ora ai domiciliari.