Rimini, perseguita la ex e la aggredisce più volte: arrestato

| 09:03 - 27 Agosto 2019

Non si rassegnava alla fine della loro breve storia e ha iniziato a perseguitare la ex fino ad aggredirla più volte. Protagonisti della vicenda una riminese e un ragazzo straniero. Secondo quanto ricostruito il giovane in diverse occasioni l'avrebbe picchiata, una volta con una bottiglia in testa, oppure presa a pugni facendole cadere un dente. L'avrebbe anche perseguitata sul luogo di lavoro, aggredendola verbalmente ogni volta che se ne presentava l'occasione. L'ultimo episodio risale alla settimana scorsa: avendola vista assieme ad un amico, ha aggredito e ferito entrambi strappandole di mano il telefono.

Il giovane si trova in carcere a Rimini per stalking, lesioni e rapina del cellulare.