San Marino, un caso di legionella all'ospedale, allarme rientrato

| 07:57 - 27 Agosto 2019

Provette.

Un caso di legionella all'Ospedale di Stato di San Marino. L'Istituto per la Sicurezza Sociale attiva le procedure per controlli e bonifiche. L'Istituto in una nota stampa precisa che "Si è infatti proceduto con l’analisi dei condutture del sistema di condizionamento da cui è emersa l’assenza del batterio, mentre è risultata una positività in alcuni punti prelievo della rete idrica dell’acqua calda. Per tale ragione è stata prevista una iperclorazione delle condutture attraverso una azienda esterna affiancata, nel processo, dal personale preposto dei vari servizi dell’Istituto. Per svolgere tale procedura si è operato durante la notte, per evitare possibili disagi per l’interruzione nella fornitura di acqua calda, che già dalle prime ore della mattina successiva poteva nuovamente essere utilizzata dai reparti"