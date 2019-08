Ieg-Italian Exhibition Group e Promozione Alberghiera in gara per Destination Management Company Rimini

Attualità

| 18:51 - 26 Agosto 2019

Rimini Fiera.

Ci saranno anche Ieg-Italian Exhibition Group e Pa-Promozione Alberghiera in gara, insieme, per l'affidamento della Destination Management Company del Comune di Rimini, agenzia destinata ad occuparsi dell'organizzazione di servizi per il turismo e che ha tra i propri obiettivi quello di favorire lo sviluppo dei benefici derivanti dall'indotto congressuale, fieristico e culturale.

Italian Exhibition Group e Promozione Alberghiera, spiega una nota congiunta, hanno costituito, lo scorso 26 febbraio, Destination Services che, insieme alle due società e alle rispettive controllate Summertrade e Adria Congrex hanno avviato la costituzione di un Consorzio per l'affidamento della Destination Management Company del Comune di Rimini.

Il Consorzio - viene spiegato - ha depositato, nei termini indicati dal bando per l'affidamento tutta la documentazione, anche progettuale, prevista.

"Qualora il Consorzio, con capofila Destination Services e quindi Italian Exhibition Group e Promozione Alberghiera venisse prescelto e si aggiudicasse l'affidamento della Destination Management Company, potrà occuparsi efficacemente della valorizzazione e sviluppo del territorio a livello turistico, innestando, sulle tradizionali attività di promo-commercializzazione, le più innovative azioni che le sue varie componenti hanno maturato negli anni e che ulteriormente affineranno nel futuro".