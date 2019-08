AAA Cercasi Felicità, la prima del nuovo film di Rita Giancola a Palazzina Sabatelli. Le foto di Ballante

Attualità

Pesaro

| 18:48 - 26 Agosto 2019

Il cast completo.

Serata di gala domenica 18 agosto a Palazzina Sabatelli di Sant’Ippolito per la prima del film Aaa Cercasi Felicità scritto e diretto da Rita Giancola. Dopo una raffinata cena nello spazio adiacente la piscina, nella struttura predisposta per varie manifestazioni, è iniziata la proiezione del film, red carpet degli attori e ospiti vip, l’attrice – sceneggiatrice, cantante e regista Gegia (all’anagrafe Francesca Carmela Assunta Antonaci), i gemelli Fabrizio e Francesco Ceccarelli, nati in Sud Africa ma residenti tra Montefiore e Tavoleto.

La conduzione della serata è stata affidata agli stesso Gemelli Ceccarelli, noti ai più per aver lavorato per anni con Piero Chiambretti e per la loro partecipazione come attori comici in diversi film per il cinema, affiancati dalla bellissima modella e presentatrice Melissa Caldari.

In tanti, oltre agli attori, famigliari e amici, hanno assistito alla proiezione del film, una divertente commedia è quindi la felicità e si sviluppa principalmente attorno a due luoghi: lo studio di uno psicologo e una agenzia per single. Gli attori protagonisti sono: Manrico Caldari, Stefania Beni, Tatiana Speranta Perhinshi, Rosalba Parmegiani, Maria Lorenzetti, Elena Sabattini, Paolo Lucchetta, Debora Costanza, Leonardo Amadori, Alice Gentili e Carla Carbonari. Oltre all’esibizione dei Gemelli Ceccarelli e di Gegia, che hanno cantato insieme, si è esibita anche la bravissima artista rumena Tatiana Speranta Perhinschi e Manrico Caldari. Alla serata erano presenti anche una giornalista con operatore della Rai, Amato Tontini di Tele 2000, Anna e Cesare de la 7Gold, Sonia Zanelli di Ondalibera TV, il fotografo e giornalista che collabora con il Corriere Adriatico, pu24, Altarimini e Geronimo News, A. Ballante.