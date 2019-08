Mercoledi 28 agosto si eleggono "La piu bella di Romagna e Miss Patacca Vigliacca"

Eventi

San Mauro Pascoli

| 18:37 - 26 Agosto 2019

Beto con Jennifer Gonzales e Valentina Siroli.

L’Artista di casa Alberto Pazzaglia Betobahia autore dei successi discografici “Ciapa la Galeina” a la nuovissima “Vieni in Romagna” sarà presente per premiare le nuove Miss dell’estate. Mercoledì 28 Agosto al “Tequila Blues” Music Bar di San Mauro Mare si terra la tredicesima edizione del concorso con inizio alle ore 21.30 . Saranno ben 25 le ragazze che sfileranno in passarella per contendersi i prestigiosi titoli dell’estate 2019. il concorso è collegato a Miss Principessa d'Europa e la serata sarà presentata dal conduttore ufficiale Gianluca Nasi e l'artista di casa Alberto Pazzaglia alias Betobahia, direttore artistico insieme a Carmelo Tornatore.

Miss Patacca Vigliacca nasce dallo slogan della famosa canzone tormentone dell'estate 2006 di Betobahia e giunge alla tredicesima edizione, con sempre piu consensi diventando per la sua simpatia un'icona goliardica della bellezza e della cultura Romagnola..

Patacca Vigliacca nasce da uno slogan tutto Romagnolo, espressione di una filosofia allegra e solare che passando da Fellini ai Vitelloni, arriva ai giorni d'oggi mantenendo vivo lo spirito di questa magica terra che non stanca mai di stupire e creare nuove mode. Come dice Pazzaglia, "Patacca Vigliacca è quella bella donna sciarmosa che strega e attira l'attenzione degli uomini, è la donna che tutti vorrebbero, ma che è difficile da conquistare. Quella che fa soffrire e sospirare i Vitelloni Romagnoli".