Una domenica all’insegna della felicità: a Badia Tedalda torna 'Il giorno del sorrisoi

Eventi

Valmarecchia

| 16:37 - 26 Agosto 2019

Giornata del sorriso Badia Tedalda.

Badia Tedalda per un giorno diventerà un grande parco divertimenti per tutte le età. Accadrà domenica 1 settembre (l’evento era previsto il 28 luglio, ma rimandato a causa del maletempo) quando andrà in scena il "3° giorno del sorriso" organizzato dal gruppo "Alto Presale per un Sorriso".

Tante le attività proposte: gimcana in bici abbinata a giochi di abilità, mini staffetta, truccabimbi e tanti altri giochi e sorprese. Tra gli imperdibili appuntamenti, tra un gioco, una risata e la possibilità di gustare piatti a menù speciali, si svolgerà un particolare spettacolo di magia. A metà pomeriggio infatti saliranno sul palco i "Denì Magic" una speciale famiglia dove tutti i componenti sono maghi ed illusionisti. Andrea, Monica e le figlie Desirée e Nicole (14 e 12 anni) sono infatti esperti in giochi e magie. La passione dei genitori è diventata anche il divertimento delle figlie, che si sono avvicinate a questa arte dopo aver ricevuto in dono una scatola di giochi di magia.

Dalle ore 21, nella piazza principale del paese, verrà proiettato un video contenente foto e filmati vintage di Badia e dintorni.

Tutti i partecipanti alle attività, riceveranno un gadget ed una medaglia.

Per l'intera giornata, i punti ristoro del paese proporranno menù a prezzi speciali.

Il motto dell'organizzazione è "un giorno senza sorriso è un giorno perso".