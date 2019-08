L’Acquario di Cattolica resta aperto di sera fino al 31 agosto

Eventi

Cattolica

| 16:20 - 26 Agosto 2019

Foto Matteo Marini.

L’occasione per i visitatori serali è la visita gratuita al percorso Blu “Acquario di sera”. Da non perdere le cibature degli animali e gli “Incontri Straordinari” di mattina e di pomeriggio. Beati gli ultimi! I vacanzieri che scelgono l’ultima settimana di agosto per le loro ferie in Romagna avranno la fortuna di poter visitare l’Acquario di Cattolica anche di sera, fino al 31/08, e di usufruire di una visita guidata gratuita: ogni sera alle 21:30 parte infatti “Acquario di sera”, la speciale visita al percorso Blu, condotta dai biologi della struttura, che per tutta la settimana chiuderà alle 23:30 (chiusura biglietteria ore 21:30).

Dal 1° settembre infatti il più grande acquario dell’Adriatico tornerà all’orario di bassa stagione con apertura alle 9:30 e chiusura biglietterie alle 17:00. Niente paura, ci sarà tempo sufficiente per visitare i quattro percorsi completamente al coperto – il Blu per il mondo marino, il Verde per i rettili, gli anfibi e gli insetti, il Giallo con lontre e caimani e il Viola per la mostra “Abissi terra aliena”.

La visita all’Acquario comprende gli appuntamenti con le cibature di squali, pinguini, lontre e trigoni, che si svolgono tutti i giorni a orari fissi. Se si vuole vedere l’Acquario sotto un punto di vista completamente diverso esistono attività su prenotazione: gli Incontri Straordinari, una delle novità che il pubblico ama di più:

“Dietro le quinte”, percorso dedicato alla scoperta dei luoghi nascosti dell’Acquario, dove di solito il pubblico non accede, compresa la passerella sopra la vasca dove nuotano gli squali toro più grandi d’Italia;

“Piccolo veterinario”, dedicato ai bambini tra i 3 e i 6 anni che potranno, con tanto di camice da dottore, cimentarsi nella cura di piccoli animali di peluche;

“I segreti del Rettilario”, una vera scoperta per gli appassionati di rettili e insetti che hanno la possibilità di conoscere biologia e abitudini a tu per tu con un esperto.

Infine, in esclusiva all’Acquario, “Voci dal mare”, dialogo aperto tra il pubblico e un sub in immersione che attraverso una maschera trifacciale, risponde direttamente alle domande sui segreti e sulle condizioni della barriera corallina.

Con tutte le attività che l’Acquario mette a disposizione non ci si annoia di certo, né di giorno né di sera.