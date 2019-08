Santarcangelo: continua il monitoraggio dei campi elettromagnetici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:13 - 26 Agosto 2019

Monitoraggio in via Don Giovanni Verità.

Verrà rinnovata per altri tre anni la convenzione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici fra Amministrazione comunale e Arpae, in scadenza a fine agosto. Questa mattina (lunedì 26 agosto) presso il Municipio di Santarcangelo i tecnici di Arpae – Paolo Bevitori e Marco Zamagni – hanno illustrato alla sindaca Alice Parma, alla vice sindaca Pamela Fussi e all’assessore alle Politiche per il lavoro Emanuele Zangoli l’attività svolta e quella programmata nel prossimo triennio, sia per quanto riguarda il monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici sia rispetto ai controlli sulla qualità dell’aria.



Proseguono dunque le campagne di monitoraggio presso i siti sensibili come le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché nelle aree poste sotto osservazione per la presenza di impianti di telefonia mobile. Grazie alla centralina acquistata dal Comune nel 2016, affidata in gestione all’Agenzia regionale per la protezione e la tutela dell’ambiente, i monitoraggi hanno interessato diverse zone a partire dalle vie Morandi, Pedrignone, della Resistenza (in prossimità del centro sportivo) e Calamandrei. Altri controlli in siti sensibili – considerati tali per la presenza di edifici scolastici – hanno interessato le vie Orsini, Togliatti, San Bartolo e Daniele Felici, mentre per il 2019 sono già state effettuate rilevazioni nuovamente in via Morandi e presso la casa protetta Suor Angela Molari. Prossimamente, invece, la centralina sarà installata presso l’ospedale Franchini e in zona stazione, dove è presente un impianto Srb (stazione radio base).





Tutti i risultati delle campagne di monitoraggio sono pubblicati settimanalmente sui siti internet di Arpae e del Comune di Santarcangelo con valori – hanno spiegato i tecnici di Arpae – abbondantemente sotto il limite di 6 V/m previsto dalle norme, con variazioni mediamente contenute fra 0,20 e 2,5/3 V/m.



Proseguono intanto anche i controlli sulla qualità dell’aria. Negli ultimi anni il laboratorio mobile di Arpae ha monitorato diverse zone del centro urbano a partire dalle vie Verità, Palazzina/Santarcangiolese, Bruxelles e Andrea Costa/Provinciale Uso. Nei prossimi mesi la campagna di monitoraggio interesserà via Orsini, con particolare riferimento al polo scolastico, dove il laboratorio mobile sarà presente in diversi periodi: settembre 2019, gennaio e settembre 2020. Contestualmente, a supporto delle rilevazioni sulla qualità dell’aria, saranno effettuati anche rilievi dei flussi di traffico nell’area circostante al punto di indagine.



“Disporre di dati certi e pubblici costituisce il presupposto fondamentale per programmare un’attività di tutela dell’ambiente assieme alle istituzioni preposte in maniera totalmente trasparente”, afferma la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Pamela Fussi. “In questo senso, con l’acquisto da parte del Comune di una centralina per il monitoraggio dei campi elettrici ad alta frequenza messa a disposizione di Arpae, possiamo monitorare in maniera costante sia i cosiddetti siti sensibili come le scuole e le strutture assistenziali, sia le aree che per la presenza di impianti di telefonia mobile è comunque bene tenere sotto osservazione. Si tratta di un’attenzione ulteriore rispetto ai controlli periodici, che questa Amministrazione ha ritenuto di dover assicurare a garanzia della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, con risultati positivi sia in termini assoluti, dal momento che i valori rilevati sono di molto inferiori ai limiti di legge, sia perché si tratta di informazioni costantemente aggiornate a disposizione di tutti. Allo stesso modo – conclude la vice sindaca Fussi – consideriamo altrettanto importante il monitoraggio della qualità dell’aria, che nei prossimi mesi proseguirà con la presenza di un laboratorio mobile presso il polo scolastico di via Orsini e con l’avvio di una campagna di rilevazione dei flussi di traffico nella zona circostante”.