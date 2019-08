Rimini: nel marsupio di un 18enne il bazar delle droghe

Cronaca

Rimini

| 15:26 - 26 Agosto 2019

Agenti della Polizia di Rimini, foto repertorio.

Ha destato sospetto un giovane domenica sera fuori da un locale di Rimini, ecco perché gli uomini delle volanti della Polizia hanno deciso di controllalo. Quando il ragazzo ha detto agli agenti di non possedere documenti, loro gli hanno chiesto comunque di qualificarsi, suscitando in lui un atteggiamento timoroso e insofferente. A quel punto i poliziotti hanno perquisito il giovane, 18enne, originario del milanese, privo di precedenti: all’interno del suo marsupio hanno rinvenuto 9 involucri in cartoncino bianco contenenti ketamina, del peso di 8 grammi, 46 involucri in cellophane contenenti ‘mdma’, del peso di 20 grammi, una pasticca di extasy, 2 banconote da 20 euro, 3 da 10 euro e 4 da 5 euro, tutte piegate in più parti, modalità con cui gli acquirenti spesso cedono il denaro allo spacciatore evitando la visibilità durante lo scambio, e un telefono cellulare. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.