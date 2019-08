Sport

Rimini

26 Agosto 2019

Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con il difensore, classe ’96, Andrea Venturini, 32 presenze e un gol la scorsa stagione. Ad Andrea la società manifesta il ringraziamento per la professionalità dimostrata durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Per lui possibile l'annuncio nelle prossime ore dello sbarco a Foggia, in serie D. Venturini ha già vinto il campionato di serie D col Ravenna.