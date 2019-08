Carabinieri Santarcangelo, concluso il periodo di permanenza dei rinforzi estivi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:14 - 26 Agosto 2019

Sindaca Parma e assessore Sacchetti con gli allievi Carabinieri.

Si è concluso sabato scorso 24 agosto il periodo di permanenza dei sei allievi Carabinieri arrivati al Comando di Santarcangelo come rinforzo estivo. Arrivati in città il 1° luglio su disposizione del Comando Provinciale di Rimini, i militari dell’Arma hanno contribuito a incrementare l’attività di presidio del territorio e servizio in occasione delle numerose manifestazioni estive santarcangiolesi.



Nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale al termine del loro periodo di permanenza presso il Comando di Santarcangelo, la sindaca Alice Parma e l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, hanno rivolto parole di apprezzamento ai giovani Carabinieri per il loro operato, con i migliori auguri per il proseguimento del loro servizio all’interno dell’Arma.



Da parte sua, il Comandante dei Carabinieri di Santarcangelo, Giuseppe Pizzarelli, ha ringraziato il Comando provinciale e la Compagna dei Carabinieri di Rimini per l’attenzione sempre riservata a Santarcangelo, che anche in questa circostanza ha consentito di svolgere con la massima efficacia i compiti di prevenzione e presidio della sicurezza sul territorio cittadino attraverso il potenziamento dell’organico.