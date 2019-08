Riccione: a fuoco i cartoni d'imballaggio fuori il supermercato Boschetto, clienti spaventati

Cronaca

Riccione

| 13:32 - 26 Agosto 2019

Paura al centro commerciale Conad Boschetto di Riccione per un principio di incendio: le fiamme sono improvvisamente scoppiate all’esterno di uno dei magazzini. Qui sono accatastati alcuni espositori in legno, ma anche alcuni cartoni da imballaggio, in loro prossimità i motori dei condizionatori. Forse un corto circuito, forse un incauto gesto di un passante che ha gettato una cicca di sigaretta, il vialetto è infatti interdetto al passaggio, ma è comunque aperto, fatto sta che, verso le 13 e 15, i clienti del supermercato hanno assistito a un gran dispiegamento del personale alla volta dell’accesso del magazzino. Prontamente gli addetti ai reparti attigui hanno imbracciato estintori e secchi d’acqua riuscendo immediatamente a spegnere l’incendio, dimostrando grande prontezza e professionalità. La clientela, ovviamente spaventata dall’allarme e dall’odore di fumo, è stata tranquillizzata e tutto all’interno del supermercato è proceduto con normalità. Sul posto sono stati chiamati per precauzione i Vigili del Fuoco che hanno fatto le loro rilevazioni. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, qualche danno, ma nessun ferito.