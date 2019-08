Rotonda San Savino di Montecolombo; nuovo arredo Transitalia Marathon

Attualità

Il Presidente della Provincia Riziero Santi, gli Assessori Michele Baldacci e Mauro Gnesi e Mirco Urbinati di Transitalia Marathon.

Nuovo arredo per la rotonda sulla strada provinciale a San Savino di Montecolombo che vestirà i panni di Transitalia Marathon, l’evento numero uno dei rally non competitivi adventuring nel mondo. E’ quanto si è stabilito nell’incontro di lunedì mattina fra il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, gli Assessori Michele Baldacci e Mauro Gnesi del Comune di Montescudo-Montecolombo e Mirco Urbinati, founder manager instructor dell’evento diventato negli anni indiscusso format di riferimento per la Federazione Motociclistica Internazionale. Ogni anno il percorso parte da Rimini e attraversa ben sei Regioni per un totale di 1200 km nel cuore dell’Italia più autentica ed emozionale. Nella prossima edizione, che si terrà in settembre, vedrà ben 16 Nazioni al via. Da qui l’idea proposta dall’organizzatore Mirco Urbinati di San Savino, accolta con entusiasmo dal Presidente Santi, di arredare la rotonda di via Roma con l’indicazione delle coordinate GPS divulgate come riferimento di Turismo Advetouring attraverso i canali stampa della manifestazione, dalla stampa di Mototurismo a quella della Federazione Internazionale e delle Federazioni motociclistiche delle nazioni partecipanti. Gli allestimenti della rotonda saranno autorizzati dalla Provincia e realizzati a carico di Transitalia Marathon.