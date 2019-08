Rimini Calcio, campagna abbonamenti prolungata fino a domenica 7 settembre

Sport

Rimini

| 13:06 - 26 Agosto 2019

Il Rimini festeggia la vittoria sotto la Curva Est.





Il Rimini F. C comunica che la campagna abbonamenti "Io C sarò" proseguirà sino al prossimo 7 settembre. Le tessere sottoscritte sino a sabato hanno raggiunto quota 1.071.



Gli abbonamenti protranno essere sottoscritti, tutti i giorni, nel punto vendita:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 Rimini



Gli uffici del "Romeo Neri" posti sotto la Tribuna Centrale saranno invece attivi mercoledì 28 agosto e mercoledì 4 settembre dalle ore 17 alle 19.30.



Si ricorda che, come di consueto, verrà richiesto un documento di identità (anche per i bambini).